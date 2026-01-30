Live

Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹

Суспільство 16:40   30.01.2026
Вікторія Яковенко
Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹 Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримали троє неповнолітніх на Харківщині. У суді правоохоронці довели, що вони вбили чоловіка.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2024 року в місті Берестин троє ліцеїстів, двом з яких на той час було по 14 років, а іншому — 15, стріляли з пневматичного пістолета по пляшках у місцевому парку.

«Побачивши 62-річного чоловіка, підлітки приховали свої обличчя під балаклавами та масками й наздогнали його. Один із них ударив перехожого ногою в спину, збивши з ніг. Після цього нападники почали завдавати потерпілому численних ударів по всьому тілу, стрибали на ньому та били взутими ногами по ребрах і голові. Свої дії вони супроводжували сміхом, жартами про крематорій та словами: «Досить, а то помре», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігуранти не надали чоловіку жодної допомоги та не викликали швидку, натомість – утекли з місця події. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

«Неповнолітні зняли побиття на відео, яке у подальшому було поширене у телеграм-каналі, де пропагується субкультура скінхедів і публікується жорстокий контент зі знущанням над людьми», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: найстарший із фігурантів після затримання повідомив, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців у Києві. Саме з цієї причини вбивство знімали від початку до кінця – для підтвердження того, що воно дійсно було скоєне.

У суді підлітки у скоєну не зізналися.

Їх визнали винними в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Хлопцям призначили 12 років тюрми.

Читайте також: У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом
Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом
30.01.2026, 17:55
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
30.01.2026, 14:44
У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП
У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП
30.01.2026, 15:21
Балістична ракета пошкодила склади американської компанії на Харківщині
Балістична ракета пошкодила склади американської компанії на Харківщині
30.01.2026, 14:09
Можливо, БпЛА були оснащені Starlink: деталі про атаку на поїзд на Харківщині
Можливо, БпЛА були оснащені Starlink: деталі про атаку на поїзд на Харківщині
30.01.2026, 16:16
Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹
Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹
30.01.2026, 16:40

Новини за темою:

20.01.2026
Велосипедиста збили на Харківщині: водію легковика вручили підозру
27.12.2025
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
18.11.2025
Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин
18.11.2025
Чотирма “Іскандерами” окупанти атакували вночі Берестин (фото)
08.11.2025
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: загинув водій мотоблока


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримали троє неповнолітніх на Харківщині. У суді правоохоронці довели, що вони вбили чоловіка.".