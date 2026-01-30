Забили до смерті та знімали це: трьох підлітків на Харківщині «посадили» 📹

Вирок отримали троє неповнолітніх на Харківщині. У суді правоохоронці довели, що вони вбили чоловіка.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2024 року в місті Берестин троє ліцеїстів, двом з яких на той час було по 14 років, а іншому — 15, стріляли з пневматичного пістолета по пляшках у місцевому парку.

«Побачивши 62-річного чоловіка, підлітки приховали свої обличчя під балаклавами та масками й наздогнали його. Один із них ударив перехожого ногою в спину, збивши з ніг. Після цього нападники почали завдавати потерпілому численних ударів по всьому тілу, стрибали на ньому та били взутими ногами по ребрах і голові. Свої дії вони супроводжували сміхом, жартами про крематорій та словами: «Досить, а то помре», – зазначили правоохоронці.

<br />

Встановлено, що фігуранти не надали чоловіку жодної допомоги та не викликали швидку, натомість – утекли з місця події. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

«Неповнолітні зняли побиття на відео, яке у подальшому було поширене у телеграм-каналі, де пропагується субкультура скінхедів і публікується жорстокий контент зі знущанням над людьми», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: найстарший із фігурантів після затримання повідомив, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців у Києві. Саме з цієї причини вбивство знімали від початку до кінця – для підтвердження того, що воно дійсно було скоєне.

У суді підлітки у скоєну не зізналися.

Їх визнали винними в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Хлопцям призначили 12 років тюрми.