Live

15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю

Події 18:47   23.03.2026
Олена Нагорна
У місті Берестин 15-річний водій ВАЗ-2101, мешканець району, не впорався з керуванням та перекинув автомобіль. Після цього підліток залишив місце події.

Коли правоохоронці оформлювали ДТП, під’їхала інша машина, з якої вийшли чоловіки, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Вони одразу почали агресивно втручатися в дії поліцейських, ігнорували законні вимоги правоохоронців та чинили активний опір. Своїми діями правопорушники перешкоджали виконанню службових обов’язків, після чого залишили місце події”, – йдеться у публікації.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) ККУ та встановили фігурантів – це місцеві мешканці віком 22 та 26 років. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Чоловікам тепер загрожує до двох років тюрми.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 11:45 23 березня на вулиці Академіка Грищенка 42-річна водійка Subaru виїхала на смугу зустрічного руху, і там автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом, який висаджував пасажирів на зупинці. Постраждала сама водійка легковика.

Читайте також: Вистрибнула з вікна у Харкові: НПУ з'ясувала, що жінка сама підпалила речі

Популярно
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 18:47;

