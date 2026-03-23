15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю

У місті Берестин 15-річний водій ВАЗ-2101, мешканець району, не впорався з керуванням та перекинув автомобіль. Після цього підліток залишив місце події.

Коли правоохоронці оформлювали ДТП, під’їхала інша машина, з якої вийшли чоловіки, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Вони одразу почали агресивно втручатися в дії поліцейських, ігнорували законні вимоги правоохоронців та чинили активний опір. Своїми діями правопорушники перешкоджали виконанню службових обов’язків, після чого залишили місце події”, – йдеться у публікації.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) ККУ та встановили фігурантів – це місцеві мешканці віком 22 та 26 років. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Чоловікам тепер загрожує до двох років тюрми.

