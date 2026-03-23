Водійка вилетіла на зустрічку і врізалась у маршрутний автобус у Харкові 📷

Аварія сталася близько 11:45 23 березня на вулиці Академіка Грищенка.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, 42-річна водійка Subaru виїхала на смугу зустрічного руху, і там автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом, який висаджував пасажирів на зупинці.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримала водійка легковика. Правоохоронці внесли інформацію до Єдиного обліку.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у період з 22:40 20 березня до 04:30 21 березня у Берестині невідомі викрали два автомобілі, які були припарковані біля багатоквартирних будинків. Поліція шукає свідків.