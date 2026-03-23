Водійка вилетіла на зустрічку і врізалась у маршрутний автобус у Харкові 📷
Аварія сталася близько 11:45 23 березня на вулиці Академіка Грищенка.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, 42-річна водійка Subaru виїхала на смугу зустрічного руху, і там автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом, який висаджував пасажирів на зупинці.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримала водійка легковика. Правоохоронці внесли інформацію до Єдиного обліку.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у період з 22:40 20 березня до 04:30 21 березня у Берестині невідомі викрали два автомобілі, які були припарковані біля багатоквартирних будинків. Поліція шукає свідків.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Водійка вилетіла на зустрічку і врізалась у маршрутний автобус у Харкові 📷», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 17:16;