Водитель вылетела на встречку и врезалась в маршрутный автобус в Харькове 📷
Авария произошла около 11:45 23 марта на улице Академика Грищенко.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 42-летняя водитель Subaru выехала на полосу встречного движения, и там автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, который высаживал пассажиров на остановке.
В результате аварии телесные повреждения получила водитель легковушки. Правоохранители внесли информацию в Единый учет.
Как сообщала МГ «Объектив», в период с 22:40 20 марта до 04:30 21 марта в Берестине неизвестные угнали два автомобиля, которые были припаркованы возле многоквартирных домов. Полиция ищет свидетелей.
Читайте также: Выпрыгнула из окна в Харькове: НПУ выяснила, что женщина сама подожгла вещи
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 17:16;