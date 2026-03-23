Водитель вылетела на встречку и врезалась в маршрутный автобус в Харькове 📷

Происшествия 17:16   23.03.2026
Елена Нагорная
Авария произошла около 11:45 23 марта на улице Академика Грищенко.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 42-летняя водитель Subaru выехала на полосу встречного движения, и там автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, который высаживал пассажиров на остановке.

В результате аварии телесные повреждения получила водитель легковушки. Правоохранители внесли информацию в Единый учет.

Как сообщала МГ «Объектив», в период с 22:40 20 марта до 04:30 21 марта в Берестине неизвестные угнали два автомобиля, которые были припаркованы возле многоквартирных домов. Полиция ищет свидетелей.

