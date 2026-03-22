Две машины угнали со двора в городе на Харьковщине — полиция ищет свидетелей
В период с 22:40 20 марта до 04:30 21 марта в Берестине неизвестные угнали два автомобиля, которые были припаркованы возле многоквартирных домов.
Злоумышленники похитили зеленый ВАЗ 2107 и красный ЗАЗ 1102, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас сотрудники райотдела разыскивают похитителей и сами автомобили.
Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, просят сообщить в Берестинский РОП или по телефонам: (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 063-870-79-62, 066-597-12-11 (уголовная полиция). Правоохранители гарантируют анонимность и конфиденциальность.
Популярно
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, угон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Две машины угнали со двора в городе на Харьковщине — полиция ищет свидетелей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 19:23;