Две машины угнали со двора в городе на Харьковщине — полиция ищет свидетелей

В период с 22:40 20 марта до 04:30 21 марта в Берестине неизвестные угнали два автомобиля, которые были припаркованы возле многоквартирных домов.

Злоумышленники похитили зеленый ВАЗ 2107 и красный ЗАЗ 1102, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас сотрудники райотдела разыскивают похитителей и сами автомобили.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, просят сообщить в Берестинский РОП или по телефонам: (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 063-870-79-62, 066-597-12-11 (уголовная полиция). Правоохранители гарантируют анонимность и конфиденциальность.