Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків
У період з 22:40 20 березня до 04:30 21 березня у Берестині невідомі викрали два автомобілі, які були припарковані біля багатоквартирних будинків.
Зловмисники викрали зелений ВАЗ 2107 та червоний ЗАЗ 1102, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Наразі працівники райвідділу розшукують викрадачів та самі автівки.
Усіх, хто володіє інформацією, що може допомогти у розкритті злочину, просять повідомити до Берестинського РВП або за телефонами: (05744) 7-82-91 (чергова частина), 063-870-79-62, 066-597-12-11 (кримінальна поліція). Правоохоронці гарантують анонімність і конфіденційність.
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 19:23;