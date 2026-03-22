Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків

У період з 22:40 20 березня до 04:30 21 березня у Берестині невідомі викрали два автомобілі, які були припарковані біля багатоквартирних будинків.

Зловмисники викрали зелений ВАЗ 2107 та червоний ЗАЗ 1102, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наразі працівники райвідділу розшукують викрадачів та самі автівки.



Усіх, хто володіє інформацією, що може допомогти у розкритті злочину, просять повідомити до Берестинського РВП або за телефонами: (05744) 7-82-91 (чергова частина), 063-870-79-62, 066-597-12-11 (кримінальна поліція). Правоохоронці гарантують анонімність і конфіденційність.