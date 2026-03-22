Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків

Події 19:23   22.03.2026
Олена Нагорна
Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків

У період з 22:40 20 березня до 04:30 21 березня у Берестині невідомі викрали два автомобілі, які були припарковані біля багатоквартирних будинків.

Зловмисники викрали зелений ВАЗ 2107 та червоний ЗАЗ 1102, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наразі працівники райвідділу розшукують викрадачів та самі автівки.

Усіх, хто володіє інформацією, що може допомогти у розкритті злочину, просять повідомити до Берестинського РВП або за телефонами: (05744) 7-82-91 (чергова частина), 063-870-79-62, 066-597-12-11 (кримінальна поліція). Правоохоронці гарантують анонімність і конфіденційність.

Автор: Олена Нагорна
Якщо вам цікава новина: «Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 19:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У період з 22:40 20 березня до 04:30 21 березня у Берестині невідомі викрали два автомобілі, які були припарковані біля багатоквартирних будинків.".