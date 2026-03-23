15-летний водитель перевернул авто на Харьковщине: друзья «порешали» на статью
В городе Берестин 15-летний водитель ВАЗ-2101, житель района, не справился с управлением и перевернул автомобиль. После этого подросток покинул место происшествия.
Когда правоохранители оформляли ДТП, подъехала другая машина, из которой вышли мужчины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Они сразу начали агрессивно вмешиваться в действия полицейских, игнорировали законные требования правоохранителей и оказывали активное сопротивление. Своими действиями правонарушители препятствовали исполнению служебных обязанностей, после чего покинули место происшествия», — говорится в публикации.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) УКУ и установила фигурантов — это местные жители 22 и 26 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрения.
Мужчинам теперь грозит до двух лет тюрьмы.
Как сообщала МГ «Объектив», около 11:45 23 марта на улице Академика Грищенко 42-летняя водитель Subaru выехала на полосу встречного движения, и там автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, который высаживал пассажиров на остановке. Пострадала сама водитель легковушки.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: берестин, ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 18:47;