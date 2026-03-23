15-летний водитель перевернул авто на Харьковщине: друзья «порешали» на статью

В городе Берестин 15-летний водитель ВАЗ-2101, житель района, не справился с управлением и перевернул автомобиль. После этого подросток покинул место происшествия.

Когда правоохранители оформляли ДТП, подъехала другая машина, из которой вышли мужчины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Они сразу начали агрессивно вмешиваться в действия полицейских, игнорировали законные требования правоохранителей и оказывали активное сопротивление. Своими действиями правонарушители препятствовали исполнению служебных обязанностей, после чего покинули место происшествия», — говорится в публикации.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) УКУ и установила фигурантов — это местные жители 22 и 26 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

Мужчинам теперь грозит до двух лет тюрьмы.

Как сообщала МГ «Объектив», около 11:45 23 марта на улице Академика Грищенко 42-летняя водитель Subaru выехала на полосу встречного движения, и там автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, который высаживал пассажиров на остановке. Пострадала сама водитель легковушки.