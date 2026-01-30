Live

Забили до смерти и снимали это: трех подростков на Харьковщине «посадили» 📹

Общество 16:40   30.01.2026
Виктория Яковенко
Забили до смерти и снимали это: трех подростков на Харьковщине «посадили» 📹 Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получили трое несовершеннолетних на Харьковщине. В суде правоохранители доказали, что они убили мужчину.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2024 года в городе Берестин трое лицеистов, двоим из которых в то время было по 14 лет, а другому — 15, стреляли из пневматического пистолета по бутылкам в местном парке.

«Увидев 62-летнего мужчину, подростки скрыли свои лица под балаклавами и масками и догнали его. Один из них ударил прохожего ногой в спину, сбив с ног. После этого нападавшие начали наносить потерпевшему многочисленные удары по всему телу, прыгали на нем и били обутыми ногами по ребрам и голове. Свои действия они сопровождали смехом, шутками о крематории и словами: «Хватит, а то умрет», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигуранты не оказали мужчине никакой помощи и не вызвали скорую, а сбежали с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте.

«Несовершеннолетние сняли избиение на видео, которое в дальнейшем было распространено в Telegram-канале, где пропагандируется субкультура скинхедов и публикуется жестокий контент с издевательством над людьми», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители говорят: старейший из фигурантов после задержания сообщил, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно по этой причине убийство снимали от начала до конца – для подтверждения того, что оно действительно было совершено.

В суде подростки в совершенном не признались.

Их признали виновными в умышленном убийстве, совершенном по хулиганским мотивам, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ). Парням назначили 12 лет тюрьмы.

Автор: Виктория Яковенко
