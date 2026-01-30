Забили до смерти и снимали это: трех подростков на Харьковщине «посадили» 📹
Приговор получили трое несовершеннолетних на Харьковщине. В суде правоохранители доказали, что они убили мужчину.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале 2024 года в городе Берестин трое лицеистов, двоим из которых в то время было по 14 лет, а другому — 15, стреляли из пневматического пистолета по бутылкам в местном парке.
«Увидев 62-летнего мужчину, подростки скрыли свои лица под балаклавами и масками и догнали его. Один из них ударил прохожего ногой в спину, сбив с ног. После этого нападавшие начали наносить потерпевшему многочисленные удары по всему телу, прыгали на нем и били обутыми ногами по ребрам и голове. Свои действия они сопровождали смехом, шутками о крематории и словами: «Хватит, а то умрет», — отметили правоохранители.
Установлено, что фигуранты не оказали мужчине никакой помощи и не вызвали скорую, а сбежали с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте.
«Несовершеннолетние сняли избиение на видео, которое в дальнейшем было распространено в Telegram-канале, где пропагандируется субкультура скинхедов и публикуется жестокий контент с издевательством над людьми», — добавили в прокуратуре.
Правоохранители говорят: старейший из фигурантов после задержания сообщил, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно по этой причине убийство снимали от начала до конца – для подтверждения того, что оно действительно было совершено.
В суде подростки в совершенном не признались.
Их признали виновными в умышленном убийстве, совершенном по хулиганским мотивам, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ). Парням назначили 12 лет тюрьмы.
Читайте также: В Харькове разыскали водителя, который сбил собаку и скрылся с места ДТП
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: берестин, жестокое убийство, подростки, прокуратура Харьковской области, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Забили до смерти и снимали это: трех подростков на Харьковщине «посадили» 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 16:40;