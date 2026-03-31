Злостного угонщика автомобилей разоблачили на Харьковщине
В Берестине полицейские быстро разоблачили мужчину, причастного к незаконному завладению двумя автомобилями, сообщили в Нацполиции.
21 марта в городе Берестин злоумышленник отбуксировал автомобили ЗАЗ 1102 и ВАЗ-21070 с места их парковки до перекрестка улиц населенного пункта.
После совершенного злоумышленник оставил автомобили и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские быстро установили личность правонарушителя – им оказался 18-летний ранее не судимый местный житель.
Следователи сообщили парню о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет (дополнено)
• Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 18:58;