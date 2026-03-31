Злостного угонщика автомобилей разоблачили на Харьковщине

18:58   31.03.2026
Оксана Якушко
Злостного угонщика автомобилей разоблачили на Харьковщине

В Берестине полицейские быстро разоблачили мужчину, причастного к незаконному завладению двумя автомобилями, сообщили в Нацполиции.

21 марта в городе Берестин злоумышленник отбуксировал автомобили ЗАЗ 1102 и ВАЗ-21070 с места их парковки до перекрестка улиц населенного пункта.

После совершенного злоумышленник оставил автомобили и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские быстро установили личность правонарушителя – им оказался 18-летний ранее не судимый местный житель.

Следователи сообщили парню о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Автор: Оксана Якушко
