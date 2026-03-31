Злісного викрадача автомобілів викрили на Харківщині

У Берестині поліцейські швидко викрили чоловіка, причетного до незаконного заволодіння двома автомобілями, повідомили у Нацполіції.

21 березня у місті Берестин зловмисник відбуксирував автомобілі ЗАЗ 1102 та ВАЗ-21070 з місця їх паркування до перехрестя вулиць населеного пункту.

Після скоєного зловмисник залишив автівки та зник в невідомому напрямку. Поліціянти швидко встановили особу правопорушника – ним виявився 18-річний раніше не судимий місцевий мешканець.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.