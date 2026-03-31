Злісного викрадача автомобілів викрили на Харківщині

18:58   31.03.2026
Оксана Якушко
У Берестині поліцейські швидко викрили чоловіка, причетного до незаконного заволодіння двома автомобілями, повідомили у Нацполіції.

21 березня у місті Берестин зловмисник відбуксирував автомобілі ЗАЗ 1102 та ВАЗ-21070 з місця їх паркування до перехрестя вулиць населеного пункту.

Після скоєного зловмисник залишив автівки та зник в невідомому напрямку. Поліціянти швидко встановили особу правопорушника – ним виявився 18-річний раніше не судимий місцевий мешканець.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Злісного викрадача автомобілів викрили на Харківщині
Якщо вам цікава новина: «Злісного викрадача автомобілів викрили на Харківщині», то перегляньте більше у розділі на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Берестині поліцейські швидко викрили чоловіка, причетного до незаконного заволодіння двома автомобілями, повідомили у Нацполіції.".