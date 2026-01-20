Велосипедиста збили на Харківщині: водію легковика вручили підозру

Аварія сталася наприкінці жовтня торік у місті Берестин, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій легкового автомобіля допустив наїзд на велосипедиста на регульованому пішохідному переході. Унаслідок ДТП 56-річний чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, його шпиталізували.

«Правоохоронці встановили, що 58-річний водій не вжив необхідних заходів для зменшення швидкості та своєчасної зупинки транспортного засобу у момент виникнення небезпеки для руху, що і призвело до зіткнення», – додали у поліції.

Фігуранту вручили підозру за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.