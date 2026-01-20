«Перепив» норму в 12 разів: вночі у Харкові сталася ДТП

Учора, 19 січня, вночі, під час патрулювання Салтівського району, копи отримали повідомлення про аварію, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій Peugeot не дотримався безпечної дистанції й швидкості руху та зіткнувся з іншим авто.

«Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння громадянин погодився. Як результат — 2,55 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму. З результатом чоловік був згоден», – зазначили патрульні.

Поліцейські відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, аварія із шістьма автомобілями сталася 16 січня на вулиці Клочківській у Харкові. Внаслідок ДТП загинула одна людина. Двох людей шпиталізували.