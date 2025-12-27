«Нарезал круги» на Аллее памяти в центре города на Харьковщине: нашли водителя
ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило, что сотрудники ведомства составили протокол на водителя, который опасно маневрировал в центре Берестина.
«Правоохранители установили личность мужчины, который нарушал требования законодательства и осуществлял опасное маневрирование, известное как «нарезание кругов» в центре города», — отметили в отделе коммуникации ГУНП.
Лихачом оказался 27-летний водитель автомобиля «Porsche». По информации полиции, опасной ездой водитель развлекался вечером на Аллее памяти погибших Защитников Украины. О возмутительной ситуации сообщила городской голова Берестина Светлана Кривенко. По ее словам, инцидент с «заносами» на Алее памяти — не единственный в городе в последнее время.
«За три дня было очень много сообщений о случаях неуважения к Защитникам, а именно: разбит портрет Героя Украины Дениса Шевченко, также неизвестные пока лица устроили авторалли на площади. Хочу сообщить, что первым и вторым случаями занимается полиция. Когда мне придут официальные разъяснения, я обязательно обнародую. В городе стоят видеокамеры, полиция это видит. Обставить площадь блоками или заборами – невозможно, потому что техника заезжает с ККП, ГСЧС», — пояснила она.
Мэр предложила создать добровольные дружины из неравнодушных жителей. Также к патрулированию города готова подключиться она сама и сотрудники горсовета.
В полиции сообщили, что водителя, разъезжавшего по Аллее памяти, привлекли к административной ответственности.
