Аллею памяти открыли в Харькове в День защитников и защитниц Украины (фото)
Аллею памяти торжественно открыли в Холодногорском районе 1 октября, сообщил Харьковский горсовет.
Как передает МГ «Объектив», сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины состоялось торжественное открытие Аллеи памяти и благодарности в Холодногорском районе.
В мероприятии приняли участие педагоги, директора и ученики лицеев, лидеры ученического самоуправления, представители райадминистрации. Собравшиеся на торжественном открытии высадили деревья на алее, которые есть символом памяти о павших защитниках и защитницах.
Эта аллея чествует выпускников учебных заведений, погибших за независимость и территориальную целостность Украины во время полномасштабного вторжения россиян.
