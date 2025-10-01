Аллею памяти открыли в Харькове в День защитников и защитниц Украины (фото)

Аллею памяти торжественно открыли в Холодногорском районе 1 октября, сообщил Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины состоялось торжественное открытие Аллеи памяти и благодарности в Холодногорском районе.

В мероприятии приняли участие педагоги, директора и ученики лицеев, лидеры ученического самоуправления, представители райадминистрации. Собравшиеся на торжественном открытии высадили деревья на алее, которые есть символом памяти о павших защитниках и защитницах.

Эта аллея чествует выпускников учебных заведений, погибших за независимость и территориальную целостность Украины во время полномасштабного вторжения россиян.