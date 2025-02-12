Земля из Москвы и Санкт-Петербурга: в Харькове больше нет аллеи памяти (фото)

В Харькове демонтировали памятный знак и таблички на аллее лип, заложенной в 2010 году на улице Майка Йогансена, 27, по случаю 65-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ОО «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

В своей публикации он отметил, что аллея — один из главных объектов в Харькове, который нужно было демонтировать, из-за надписей в честь городов России. В комментарии МГ «Объектив» Поздняков рассказал, что активисты проекта «Деколонизация. Украина» к демонтажу отношения не имеют. При этом он напомнил, что в прошлом году представители ОО разрисовали памятный знак и таблички.

«Сейчас в рамках свежей инвентаризации обнаружили, что аллеи уже нет», — прокомментировал Поздняков.

Напомним, аллею памяти в 2010 году заложили городские власти совместно с учащимися и сотрудниками Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия». Они высадили 15 лип, положив в лунки землю из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Бреста, Волгограда, Керчи, Севастополя, Одессы, с Курской дуги и Национального музея военной истории Слобожанщины (до переименования Высота маршала Конова — ред.) Рядом с деревьями установили таблички с информацией, откуда привезена земля.

На памятном знаке в начале аллеи был следующий текст: «В этой аллее — священная земля, обагренная кровью защитников Отечества, из городов-героев и городов воинской славы России, Украины, Белоруссии».