Земля з Москви і Санкт-Петербурга: у Харкові більше немає алеї пам’яті (фото)

У Харкові демонтували пам’ятний знак та таблички на алеї лип, закладеній у 2010 році на вулиці Майка Йогансена, 27, з нагоди 65-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомив у фейсбуці керівник ГО «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.

У своїй публікації він зазначив, що алея – один із головних об’єктів у Харкові, який потрібно було демонтувати, через написи на честь міст Росії. У коментарі МГ «Об’єктив» Поздняков розповів, що активісти проєкту «Деколонізація. Україна» до демонтажу відношення не мають. При цьому він нагадав, що торік представники ГО розмалювали пам’ятний знак та таблички.

«Нині в межах нової інвентаризації виявили, що алеї вже немає», – прокоментував Поздняков.

Нагадаємо, алею пам’яті у 2010 році заклала міська влада спільно з учнями та співробітниками Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Вони висадили 15 лип, поклавши в лунки землю з Москви, Санкт-Петербурга, Новоросійська, Бресту, Волгограда, Керчі, Севастополя, Одеси, з Курської дуги та Національного музею воєнної історії Слобожанщини (до перейменування Висота маршала Конова – ред.). Поруч із деревами встановили таблички з інформацією, звідки привезена земля.

На пам’ятному знаку на початку алеї був наступний текст: «В этой аллее – священная земля, обагренная кровью защитников Отечества, из городов-героев и городов воинской славы России, Украины, Белоруссии».