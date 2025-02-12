Земля з Москви і Санкт-Петербурга: у Харкові більше немає алеї пам’яті (фото)
У Харкові демонтували пам’ятний знак та таблички на алеї лип, закладеній у 2010 році на вулиці Майка Йогансена, 27, з нагоди 65-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це повідомив у фейсбуці керівник ГО «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.
У своїй публікації він зазначив, що алея – один із головних об’єктів у Харкові, який потрібно було демонтувати, через написи на честь міст Росії. У коментарі МГ «Об’єктив» Поздняков розповів, що активісти проєкту «Деколонізація. Україна» до демонтажу відношення не мають. При цьому він нагадав, що торік представники ГО розмалювали пам’ятний знак та таблички.
«Нині в межах нової інвентаризації виявили, що алеї вже немає», – прокоментував Поздняков.
Нагадаємо, алею пам’яті у 2010 році заклала міська влада спільно з учнями та співробітниками Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Вони висадили 15 лип, поклавши в лунки землю з Москви, Санкт-Петербурга, Новоросійська, Бресту, Волгограда, Керчі, Севастополя, Одеси, з Курської дуги та Національного музею воєнної історії Слобожанщини (до перейменування Висота маршала Конова – ред.). Поруч із деревами встановили таблички з інформацією, звідки привезена земля.
На пам’ятному знаку на початку алеї був наступний текст: «В этой аллее – священная земля, обагренная кровью защитников Отечества, из городов-героев и городов воинской славы России, Украины, Белоруссии».
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові демонтували пам’ятний знак та таблички на алеї лип, закладеній у 2010 році на вулиці Майка Йогансена, 27, з нагоди 65-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.".