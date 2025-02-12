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Земля з Москви і Санкт-Петербурга: у Харкові більше немає алеї пам’яті (фото)

Суспільство 19:39   12.02.2025
Олена Нагорна
Земля з Москви і Санкт-Петербурга: у Харкові більше немає алеї пам’яті (фото) Відкриття алеї. Фото: Харківська міськрада

У Харкові демонтували пам’ятний знак та таблички на алеї лип, закладеній у 2010 році на вулиці Майка Йогансена, 27, з нагоди 65-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомив у фейсбуці керівник ГО «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.

У своїй публікації він зазначив, що алея – один із головних об’єктів у Харкові, який потрібно було демонтувати, через написи на честь міст Росії. У коментарі МГ «Об’єктив» Поздняков розповів, що активісти проєкту «Деколонізація. Україна» до демонтажу відношення не мають. При цьому він нагадав, що торік представники ГО розмалювали пам’ятний знак та таблички.

Алея пам'яті на вулиці Майка Йогансена, 27, Харків
Фото: Вадим Поздняков

«Нині в межах нової інвентаризації виявили, що алеї вже немає», – прокоментував Поздняков.

Алея пам'яті на вулиці Майка Йогансена, 27, Харків
Фото: Вадим Поздняков

Нагадаємо, алею пам’яті у 2010 році заклала міська влада спільно з учнями та співробітниками Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Вони висадили 15 лип, поклавши в лунки землю з Москви, Санкт-Петербурга, Новоросійська, Бресту, Волгограда, Керчі, Севастополя, Одеси, з Курської дуги та Національного музею воєнної історії Слобожанщини (до перейменування Висота маршала Конова – ред.). Поруч із деревами встановили таблички з інформацією, звідки привезена земля.

На пам’ятному знаку на початку алеї був наступний текст: «В этой аллее – священная земля, обагренная кровью защитников Отечества, из городов-героев и городов воинской славы России, Украины, Белоруссии».

Алея пам'яті на вулиці Лермонтовській, 27 у Харкові
Фото: Avaness

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові демонтували пам’ятний знак та таблички на алеї лип, закладеній у 2010 році на вулиці Майка Йогансена, 27, з нагоди 65-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.".