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Прапори союзників не врятували: у центрі Харкова повалили пам’ятник (фото)

Суспільство 21:29   04.02.2025
Олена Нагорна
Прапори союзників не врятували: у центрі Харкова повалили пам’ятник (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

У Харкові повалили погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій.

Фото постаменту та самого погруддя на землі опублікували у телеграм-каналі проєкту «Деколонізація. Україна».

Як повідомлялося, раніше цей пам’ятник спробували українізувати, розфарбувавши в національні кольори та кольори прапорів країн-союзників. За шаром синьої та жовтої фарби сховали напис «Верная дочь советского народа». Тоді деколонізатори назвали це крінжем та зазначили, що направили звернення щодо демонтажу на ім’я міського голови.

3 січня 2025 року активісти опублікували відповідь на свій запит департаменту культури й туризму ХОВА. У ній йшлося, що погруддя було внесене до переліку пам’яток історії місцевого значення Міністерством культури та інформаційної політики в січні 2021 року. У жовтні 2024 року в Інституті національної пам’яті відповіли, що скульптура є такою, що не підлягає включенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, й після вилучення з нього її рекомендують прибрати з публічного простору (якщо буде визнана її художня або мистецька цінність, до музею).

Документ: “Деколонізація. Україна”

Департамент культури і туризму ХОВА 25 листопада 2024 року надіслав до Міністерства культури та інформаційної політики пакет документів, необхідних для вилучення пам’ятника з реєстру, однак відповіді не отримав. Якби погруддя вилучили з реєстру, демонтувати його б мала міськрада.

Документ: “Деколонізація. Україна”

Галина Нікітіна (1917 – лютий 1942) відома як зв’язкова підпільного обкому ВЛКСМ у Харкові в період його окупації нацистами під псевдонімом «Галя-вишивальниця». Була розстріляна Гестапо.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Прапори союзників не врятували: у центрі Харкова повалили пам’ятник (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 21:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повалили погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій.".