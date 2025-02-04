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Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)

Общество 21:29   04.02.2025
Елена Нагорная
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото) Фото: «Деколонизация. Украина»

В Харькове повалили бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой.

Фото постамента и самого бюста на земле опубликовали в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

Как сообщалось, ранее этот памятник попытались украинизировать, раскрасив в национальные цвета и цвета флагов стран-союзников. За слоем синей и желтой краски скрыли надпись «Верная дочь советского народа». Тогда деколонизаторы назвали это «кринжем» и отметили, что направили обращение о демонтаже на имя городского головы.

Галина Никитина (1917 — февраль 1942) известна как связная подпольного обкома ВЛКСМ в Харькове в период его оккупации нацистами под псевдонимом «Галя-вышивальщица». Была расстреляна Гестапо.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 21:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повалили бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой.".