Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
Фото: «Деколонизация. Украина»
В Харькове повалили бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой.
Фото постамента и самого бюста на земле опубликовали в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».
Как сообщалось, ранее этот памятник попытались украинизировать, раскрасив в национальные цвета и цвета флагов стран-союзников. За слоем синей и желтой краски скрыли надпись «Верная дочь советского народа». Тогда деколонизаторы назвали это «кринжем» и отметили, что направили обращение о демонтаже на имя городского головы.
Галина Никитина (1917 — февраль 1942) известна как связная подпольного обкома ВЛКСМ в Харькове в период его оккупации нацистами под псевдонимом «Галя-вышивальщица». Была расстреляна Гестапо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, новости Харькова, памятник;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 21:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повалили бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой.".