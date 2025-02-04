Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены
В Харькове продолжается общественное обсуждение по переименованию улицы Максима Рыльского в Свято-Покровскую. Оно началось 25 декабря, а последним днем голосования будет 25 февраля.
Как значится в обосновании на сайте Харьковского горсовета, с предложением назвать улицу Свято-Покровской выступили ее жители, но для утверждения переименования необходимо провести консультацию с общественностью. Улица может получить новое название в рамках закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».
В обсуждении уже приняли участие 382 человека, 82% поддерживают предложение, против — 18%.
Отметим, что улица в честь украинского поэта и переводчика Максима Рыльского появилась в Харькове не так давно. Ранее она носила имя одного из руководителей украинского коммунистического движения сопротивления в годы Второй мировой войны Сидора Ковпака и была переименована в рамках деколонизации распоряжением мэра Харькова от 29 апреля 2024 года.
На сайте горсовета нет объяснения, в честь чего улицу в очередной раз хотят переименовать — в Свято-Покровскую. Однако представители проекта «Деколонизация. Украина» предполагают, что жители таким образом хотят отдать дань уважения храму, который находится неподалеку, в районе Большой Даниловки. Этот храм относится к Харьковской епархии УПЦ, поэтому предложение о переименовании вызвало возмущение активистов.
«Московский патриархат поднимается из болота! Улицу на Даниловке, недавно названную именем украинского поэта Максима Рыльского (бывшая Ковпака), «группа жителей» предлагает назвать Свято-Покровской. В честь одноименной московской церкви, которая там пока существует», — также возмутилась в Facebook депутат горсовета Ирина Гончарова.
Читайте также: Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, новости Харькова, переименование, рыльского;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 20:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается общественное обсуждение по переименованию улицы Максима Рыльского в Свято-Покровскую. Оно началось 25 декабря, а последним днем голосования будет 25 февраля".