Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены

Общество 20:08   04.02.2025
Елена Нагорная
Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжается общественное обсуждение по переименованию улицы Максима Рыльского в Свято-Покровскую. Оно началось 25 декабря, а последним днем голосования будет 25 февраля.

Как значится в обосновании на сайте Харьковского горсовета, с предложением назвать улицу Свято-Покровской выступили ее жители, но для утверждения переименования необходимо провести консультацию с общественностью. Улица может получить новое название в рамках закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

В обсуждении уже приняли участие 382 человека, 82% поддерживают предложение, против — 18%.

Скриншот с сайта Харьковского горсовета

Отметим, что улица в честь украинского поэта и переводчика Максима Рыльского появилась в Харькове не так давно. Ранее она носила имя одного из руководителей украинского коммунистического движения сопротивления в годы Второй мировой войны Сидора Ковпака и была переименована в рамках деколонизации распоряжением мэра Харькова от 29 апреля 2024 года.

На сайте горсовета нет объяснения, в честь чего улицу в очередной раз хотят переименовать — в Свято-Покровскую. Однако представители проекта «Деколонизация. Украина» предполагают, что жители таким образом хотят отдать дань уважения храму, который находится неподалеку, в районе Большой Даниловки. Этот храм относится к Харьковской епархии УПЦ, поэтому предложение о переименовании вызвало возмущение активистов.

Скриншот с Google Maps

«Московский патриархат поднимается из болота! Улицу на Даниловке, недавно названную именем украинского поэта Максима Рыльского (бывшая Ковпака), «группа жителей» предлагает назвать Свято-Покровской. В честь одноименной московской церкви, которая там пока существует», — также возмутилась в Facebook депутат горсовета Ирина Гончарова.

Читайте также: Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 5 февраля
Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 5 февраля
04.02.2025, 18:06
По Изюму ударил «Искандер»: среди погибших беременная, пострадавших больше 50
По Изюму ударил «Искандер»: среди погибших беременная, пострадавших больше 50
04.02.2025, 19:06
«Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ
«Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ
04.02.2025, 20:58
У семьи экс-руководителя ТЦК в Харькове могут конфисковать люксовые авто – ГБР
У семьи экс-руководителя ТЦК в Харькове могут конфисковать люксовые авто – ГБР
04.02.2025, 15:06
Новости Харькова — главное за 4.02: удар по Изюму, задержали представителя ТЦК
Новости Харькова — главное за 4.02: удар по Изюму, задержали представителя ТЦК
04.02.2025, 18:25
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
04.02.2025, 21:29

Новости по теме:

20:08
Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены
21:50
Стелу в честь Харьковских дивизий сносить не будут: деколонизаторы возмущены
18:42
Еще один парк планируют переименовать в Харькове – деколонизаторы (документ)
21:38
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
09:53
Деколонизировали ошибочно: харьковчане просят вернуть улицу Новгородскую

Вы читали новость: «Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 20:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается общественное обсуждение по переименованию улицы Максима Рыльского в Свято-Покровскую. Оно началось 25 декабря, а последним днем голосования будет 25 февраля".