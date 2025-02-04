Улицу в Харькове хотят назвать якобы в честь храма УПЦ МП: активисты возмущены

В Харькове продолжается общественное обсуждение по переименованию улицы Максима Рыльского в Свято-Покровскую. Оно началось 25 декабря, а последним днем голосования будет 25 февраля.

Как значится в обосновании на сайте Харьковского горсовета, с предложением назвать улицу Свято-Покровской выступили ее жители, но для утверждения переименования необходимо провести консультацию с общественностью. Улица может получить новое название в рамках закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

В обсуждении уже приняли участие 382 человека, 82% поддерживают предложение, против — 18%.

Отметим, что улица в честь украинского поэта и переводчика Максима Рыльского появилась в Харькове не так давно. Ранее она носила имя одного из руководителей украинского коммунистического движения сопротивления в годы Второй мировой войны Сидора Ковпака и была переименована в рамках деколонизации распоряжением мэра Харькова от 29 апреля 2024 года.

На сайте горсовета нет объяснения, в честь чего улицу в очередной раз хотят переименовать — в Свято-Покровскую. Однако представители проекта «Деколонизация. Украина» предполагают, что жители таким образом хотят отдать дань уважения храму, который находится неподалеку, в районе Большой Даниловки. Этот храм относится к Харьковской епархии УПЦ, поэтому предложение о переименовании вызвало возмущение активистов.

«Московский патриархат поднимается из болота! Улицу на Даниловке, недавно названную именем украинского поэта Максима Рыльского (бывшая Ковпака), «группа жителей» предлагает назвать Свято-Покровской. В честь одноименной московской церкви, которая там пока существует», — также возмутилась в Facebook депутат горсовета Ирина Гончарова.