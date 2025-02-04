Вулицю в Харкові хочуть назвати нібито на честь храму УПЦ МП: активісти проти

У Харкові триває громадське обговорення щодо перейменування вулиці Максима Рильського на Свято-Покровську. Воно розпочалося 25 грудня, а останнім днем ​​голосування буде 25 лютого.

Як зазначено в обґрунтуванні на сайті Харківської міськради, із пропозицією назвати вулицю Свято-Покровською виступили її мешканці, але для затвердження перейменування необхідно провести консультацію з громадськістю. Вулиця може отримати нову назву в межах закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”.

В обговоренні вже взяли участь 382 людини, 82% підтримують пропозицію, проти – 18%.

Зазначимо, що вулиця на честь українського поета та перекладача Максима Рильського з’явилася у Харкові не так давно. Раніше вона мала ім’я одного з керівників українського комуністичного руху опору в роки Другої світової війни Сидора Ковпака і була перейменована в межах деколонізації розпорядженням мера Харкова від 29 квітня 2024 року.

На сайті міськради немає пояснення, на честь чого вулицю вкотре хочуть перейменувати – на Свято-Покровську. Проте представники проєкту „Деколонізація. Україна» припускають, що жителі таким чином хочуть віддати шану храму, що знаходиться неподалік, у районі Великої Данилівки. Цей храм належить до Харківської єпархії УПЦ, тож пропозиція щодо перейменування викликала обурення активістів.

«Московський патріархат підіймається з болота! Вулицю на Данилівці, нещодавно названу іменем українського поета Максима Рильського (колишня Ковпака), “група мешканців” пропонує назвати Свято-Покровською. На честь однойменної московської церкви, яка там поки що існує», — також обурилася у фейсбуці депутатка міськради Ірина Гончарова.