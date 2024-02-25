«Это кринж»: бюст комсомолки в Харькове разрисовали флагами стран-партнеров
Фото: Деколонизация. Украина
Бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой в Харькове, попытались украинизировать, раскрасив в национальные цвета и цвета флагов стран-партнеров.
Фото опубликовали в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».
«Заставьте наши глаза это развидеть. Надпись «Верная дочь советского народа», которая пробивается через желтую и голубую краски — это кринж. Стоит забрать ее в музей, пока кувалды не разбили и ее. Обращение о демонтаже на имя городского головы отправлено», — пишут активисты проекта.
Галина Никитина (1917 — февраль 1942) известна как связная подпольного обкома ВЛКСМ в Харькове в период его оккупации нацистами под псевдонимом «Галя-вышивальщица». Была расстреляна Гестапо.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: бюст, деколонизация, комсомолка, никитина, памятник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 12:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой в Харькове, попытались украинизировать, раскрасив в национальные цвета и цвета флагов стран-партнеров.".