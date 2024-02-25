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«Это кринж»: бюст комсомолки в Харькове разрисовали флагами стран-партнеров

Общество 12:00   25.02.2024
Елена Нагорная
«Это кринж»: бюст комсомолки в Харькове разрисовали флагами стран-партнеров Фото: Деколонизация. Украина

Бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой в Харькове, попытались украинизировать, раскрасив в национальные цвета и цвета флагов стран-партнеров.

Фото опубликовали в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

«Заставьте наши глаза это развидеть. Надпись «Верная дочь советского народа», которая пробивается через желтую и голубую краски — это кринж. Стоит забрать ее в музей, пока кувалды не разбили и ее. Обращение о демонтаже на имя городского головы отправлено», — пишут активисты проекта.

Галина Никитина (1917 — февраль 1942) известна как связная подпольного обкома ВЛКСМ в Харькове в период его оккупации нацистами под псевдонимом «Галя-вышивальщица». Была расстреляна Гестапо.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюст комсомолки Галины Никитиной, установленный во дворе на улице Мироносицкой в Харькове, попытались украинизировать, раскрасив в национальные цвета и цвета флагов стран-партнеров.".