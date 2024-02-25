“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-партнерів

Погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій у Харкові, спробували українізувати, розфарбувавши у національні кольори та кольори прапорів країн-партнерів.

Фото опублікували у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.

“Змусьте наші очі це розбачити. Напис “Верная дочь советского народа”, який пробивається через жовту і блакитну фарби – це крінж. Варто забрати її до музею, поки кувалди не розбили і її. Звернення про демонтаж на ім’я міського голови надіслано”, – пишуть активісти проєкту.

Галина Нікітіна (1917 – лютий 1942) відома як зв’язкова підпільного обкому ВЛКСМ у Харкові в період його окупації нацистами під псевдонімом «Галя-вишивальниця». Була розстріляна Гестапо.