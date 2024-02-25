“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-партнерів
Погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій у Харкові, спробували українізувати, розфарбувавши у національні кольори та кольори прапорів країн-партнерів.
Фото опублікували у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.
“Змусьте наші очі це розбачити. Напис “Верная дочь советского народа”, який пробивається через жовту і блакитну фарби – це крінж. Варто забрати її до музею, поки кувалди не розбили і її. Звернення про демонтаж на ім’я міського голови надіслано”, – пишуть активісти проєкту.
Галина Нікітіна (1917 – лютий 1942) відома як зв’язкова підпільного обкому ВЛКСМ у Харкові в період його окупації нацистами під псевдонімом «Галя-вишивальниця». Була розстріляна Гестапо.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: бюст, деколонизация, комсомолка, никитина, памятник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 12:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій у Харкові, спробували українізувати, розфарбувавши у національні кольори та кольори прапорів країн-партнерів".