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“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-партнерів

Суспільство 12:00   25.02.2024
Олена Нагорна
“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-партнерів

Погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій у Харкові, спробували українізувати, розфарбувавши у національні кольори та кольори прапорів країн-партнерів.

Фото опублікували у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.

“Змусьте наші очі це розбачити. Напис “Верная дочь советского народа”, який пробивається через жовту і блакитну фарби – це крінж. Варто забрати її до музею, поки кувалди не розбили і її. Звернення про демонтаж на ім’я міського голови надіслано”, – пишуть активісти проєкту.

Галина Нікітіна (1917 – лютий 1942) відома як зв’язкова підпільного обкому ВЛКСМ у Харкові в період його окупації нацистами під псевдонімом «Галя-вишивальниця». Була розстріляна Гестапо.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «“Крінж”: погруддя комсомолки в Харкові розмалювали прапорами країн-партнерів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 12:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погруддя комсомолки Галини Нікітіної, встановлене у дворі на вулиці Мироносицькій у Харкові, спробували українізувати, розфарбувавши у національні кольори та кольори прапорів країн-партнерів".