У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)
У центрі Харкова невідомі облили червоною фарбою, що нагадує кров, пам’ятний камінь та знаки на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової.
Фотофакт опублікували активісти у телеграм-каналі “Деколонізація Україна”.
“У середмісті Харкова невідомі патріоти нагадали, що алея пам’яті із землею з Росії та Білорусі (Москва, Нововоросійськ, Тула тощо) це не ок”, – вважають автори повідомлення.
У авторстві цього вчинку деколонізатори не зізналися, але заявили: “Наступного разу буде кувалда, якщо не буде цивілізованого демонтажу”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вандализм, деколонизация, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова невідомі облили червоною фарбою, що нагадує кров, пам’ятний камінь та знаки на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової".