Live
  • Чт 22.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.62
  • EUR 41.72

У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)

Події 11:41   22.02.2024
Оксана Горун
У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)

У центрі Харкова невідомі облили червоною фарбою, що нагадує кров, пам’ятний камінь та знаки на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової.

Фотофакт опублікували активісти у телеграм-каналі “Деколонізація Україна”.

“У середмісті Харкова невідомі патріоти нагадали, що алея пам’яті із землею з Росії та Білорусі (Москва, Нововоросійськ, Тула тощо) це не ок”, – вважають автори повідомлення.

У авторстві цього вчинку деколонізатори не зізналися, але заявили: “Наступного разу буде кувалда, якщо не буде цивілізованого демонтажу”.

Читайте також: Бюсти молодогвардійців побили у Харкові: виявилося, що вони “нічийні”

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, фронт, дитина загинула у ДТП
Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, фронт, дитина загинула у ДТП
22.02.2024, 12:26
У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі
У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі
22.02.2024, 12:06
Дві неповнолітні дівчини постраждали в аварії на Харківщині (фото)
Дві неповнолітні дівчини постраждали в аварії на Харківщині (фото)
22.02.2024, 12:21
Робота в Харкові та області: ТОП-10 пропозицій тижня із зарплатою до 35 000
Робота в Харкові та області: ТОП-10 пропозицій тижня із зарплатою до 35 000
22.02.2024, 12:00
Ухилянт із Харкова сяде на три роки – прокуратура
Ухилянт із Харкова сяде на три роки – прокуратура
22.02.2024, 11:48
У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)
У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)
22.02.2024, 11:41

Новини за темою:

14:54
17-річна швейцарка пошкрябала Колізей, їй світить штраф €15 тисяч і в’язниця


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова невідомі облили червоною фарбою, що нагадує кров, пам’ятний камінь та знаки на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової".