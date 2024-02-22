У центрі Харкова залили “кров’ю” алею пам’яті, загрожують кувалдою (фото)

У центрі Харкова невідомі облили червоною фарбою, що нагадує кров, пам’ятний камінь та знаки на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової.

Фотофакт опублікували активісти у телеграм-каналі “Деколонізація Україна”.

“У середмісті Харкова невідомі патріоти нагадали, що алея пам’яті із землею з Росії та Білорусі (Москва, Нововоросійськ, Тула тощо) це не ок”, – вважають автори повідомлення.

У авторстві цього вчинку деколонізатори не зізналися, але заявили: “Наступного разу буде кувалда, якщо не буде цивілізованого демонтажу”.