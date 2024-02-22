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В центре Харькова залили «кровью» аллею памяти, угрожают кувалдой (фото)

Происшествия 11:41   22.02.2024
Оксана Горун
В центре Харькова залили «кровью» аллею памяти, угрожают кувалдой (фото) Фото: «Деколонизация Украина»

В центре Харькова неизвестные облили красной краской, напоминающей кровь, памятный камень и знаки на аллее памяти, где хранится земля из городов-героев Второй мировой.

Фотофакт опубликовали активисты в telegram-канале «Деколонизация Украина».

«В центре Харькова неизвестные патриоты напомнили, что аллея памяти с землей из России и Беларуси (Москва, Нововороссийск, Тула и т.п.) это не ок», — считают авторы сообщения.

В авторстве этого поступка деколонизаторы не признались, но заявили: «В следующий раз будет кувалда, если не будет цивилизованного демонтажа».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова неизвестные облили красной краской, напоминающей кровь, памятный камень и знаки на аллее памяти, где хранится земля из городов-героев Второй мировой".