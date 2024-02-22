В центре Харькова залили «кровью» аллею памяти, угрожают кувалдой (фото)

В центре Харькова неизвестные облили красной краской, напоминающей кровь, памятный камень и знаки на аллее памяти, где хранится земля из городов-героев Второй мировой.

Фотофакт опубликовали активисты в telegram-канале «Деколонизация Украина».

«В центре Харькова неизвестные патриоты напомнили, что аллея памяти с землей из России и Беларуси (Москва, Нововороссийск, Тула и т.п.) это не ок», — считают авторы сообщения.

В авторстве этого поступка деколонизаторы не признались, но заявили: «В следующий раз будет кувалда, если не будет цивилизованного демонтажа».