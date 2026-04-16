Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести – деколонизаторы
Минкульт вывел из реестра памятников бюст Жуковскому в Харькове, сообщили активисты проекта «Деколонизация. Украина».
«Это позволяет его демонтировать хоть сегодня. Кстати, теперь возникает вопрос и о переименование одноименного проспекта. Какое название ему следовало бы дать?», — написали деколонизаторы.
Согласно приказу министерства культуры, в регионе также из реестра памятников вывели трактор ВТЗ №37-02 в селе Кручик и могилу героя социалистического труда М. И. Сметаны на Валковщине.
Напомним, ранее активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области. В частности, в областном центре деколонизаторы предлагали снести памятник советскому солдату возле станции метро «23 августа». Также в списке – памятник в виде звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому, серпы и молоты на фасаде горсовета, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним, памятник Шумилову, бюст Жуковскому и барельеф Бакулину. Полный список объектов – здесь.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: бюст, деколонизация, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести – деколонизаторы»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 13:09;