Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести – деколонизаторы

Минкульт вывел из реестра памятников бюст Жуковскому в Харькове, сообщили активисты проекта «Деколонизация. Украина».

«Это позволяет его демонтировать хоть сегодня. Кстати, теперь возникает вопрос и о переименование одноименного проспекта. Какое название ему следовало бы дать?», — написали деколонизаторы.

Согласно приказу министерства культуры, в регионе также из реестра памятников вывели трактор ВТЗ №37-02 в селе Кручик и могилу героя социалистического труда М. И. Сметаны на Валковщине.

Напомним, ранее активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области. В частности, в областном центре деколонизаторы предлагали снести памятник советскому солдату возле станции метро «23 августа». Также в списке – памятник в виде звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому, серпы и молоты на фасаде горсовета, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним, памятник Шумилову, бюст Жуковскому и барельеф Бакулину.