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Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)

Общество 16:17   25.02.2025
Виктория Яковенко
Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

25 февраля в Кулиничах открыли Аллею памяти в честь погибших защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, сообщили в Харьковском горсовете.

В церемонии приняли участие мэр города Игорь Терехов, родные и близкие погибших, их побратимы, духовенство.

«Сегодня мы чтим тех, кто положил свою жизнь, чтобы мы могли жить в свободной, независимой Украине. Теперь и в Кулиничах есть место, куда можно прийти, склонить голову, вспомнить тех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашей страны. Я благодарен родным, которые воспитали таких сыновей, благодарен продолжающим их дело побратимам, благодарен всем, кто сегодня здесь, потому что это действительно важно — помнить и уважать», — сказал Терехов.

На Аллее памяти установлены стелы с именами погибших героев, добавили в мэрии. Там отметили, что Аллею создали по инициативе семей погибших.

Аллея памяти в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Аллея памяти в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Аллея памяти в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Аллея памяти в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
аллея памяти в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля в Кулиничах открыли Аллею памяти в честь погибших защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, сообщили в Харьковском горсовете.".