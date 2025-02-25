Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)
25 февраля в Кулиничах открыли Аллею памяти в честь погибших защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, сообщили в Харьковском горсовете.
В церемонии приняли участие мэр города Игорь Терехов, родные и близкие погибших, их побратимы, духовенство.
«Сегодня мы чтим тех, кто положил свою жизнь, чтобы мы могли жить в свободной, независимой Украине. Теперь и в Кулиничах есть место, куда можно прийти, склонить голову, вспомнить тех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашей страны. Я благодарен родным, которые воспитали таких сыновей, благодарен продолжающим их дело побратимам, благодарен всем, кто сегодня здесь, потому что это действительно важно — помнить и уважать», — сказал Терехов.
На Аллее памяти установлены стелы с именами погибших героев, добавили в мэрии. Там отметили, что Аллею создали по инициативе семей погибших.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аллея памяти, Игорь Терехов, кулиничи, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля в Кулиничах открыли Аллею памяти в честь погибших защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, сообщили в Харьковском горсовете.".