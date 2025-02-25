Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)

25 февраля в Кулиничах открыли Аллею памяти в честь погибших защитников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, сообщили в Харьковском горсовете.

В церемонии приняли участие мэр города Игорь Терехов, родные и близкие погибших, их побратимы, духовенство.

«Сегодня мы чтим тех, кто положил свою жизнь, чтобы мы могли жить в свободной, независимой Украине. Теперь и в Кулиничах есть место, куда можно прийти, склонить голову, вспомнить тех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашей страны. Я благодарен родным, которые воспитали таких сыновей, благодарен продолжающим их дело побратимам, благодарен всем, кто сегодня здесь, потому что это действительно важно — помнить и уважать», — сказал Терехов.

На Аллее памяти установлены стелы с именами погибших героев, добавили в мэрии. Там отметили, что Аллею создали по инициативе семей погибших.