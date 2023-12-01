Директор «Кулиничей» в третий раз стал депутатом Харьковского горсовета

В Харьковском горсовете — новый депутат. Им стал Александр Гудименко (фракция «Блок Кернеса — Успешный Харьков»), основатель и директор ООО «Комбинат хлебопечения «Кулиничи».

На пленарном заседании сессии горсовета 1 декабря такое решение озвучила председатель Харьковской ТИК Елена Матвиенко.

По ее словам, Илона Хачатурян досрочно сложила депутатские полномочия по ее личному заявлению, и следующим по очередности кандидатом в депутаты в едином избирательном списке от городской организации партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков» является Никита Мозговский. Однако 29 ноября он подал заявление в горизбирком, что отказывается от мандата. Следующим по очередности кандидатом был именно Гудименко.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, Гудименко введен в состав постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения.

По данным портала «Честно», Гудименко в третий раз стал депутатом горсовета. В 2013 году он избирался от Партии регионов, в 2015-м — от партии «Відродження», а в 2020-м баллотировался от политсилы «Блок Кернеса — Успешный Харьков», но не прошел.