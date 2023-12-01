Бизнес Харькова освободили от уплаты аренды в 2022-м, часть — до конца войны

На сессии Харьковского горсовета 1 декабря депутаты поддержали освобождение всех предпринимателей-арендаторов коммунального имущества от арендной платы на период ведения активных боевых действий, то есть с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.

Об этом говорится в принятом проекте решения. Также об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

По его словам, для отдельных категорий арендаторов льгота по освобождению от арендной платы будет действовать и в дальнейшем.

«Для мобилизованных и тех арендаторов, чей бизнес пострадал в ходе обстрелов, эта льгота будет действовать до прекращения действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения», — пояснил Терехов.

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