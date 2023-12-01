Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни

На сесії Харківської міськради 1 грудня депутати підтримали звільнення всіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати на період активних бойових дій, тобто з 24 лютого по 30 вересня 2022 року.

Про це йдеться в ухваленому проєкті рішення. Також про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.

За його словами, для окремих категорій орендарів пільга щодо звільнення від орендної плати діятиме і надалі.

“Для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав у ході обстрілів, ця пільга діятиме до припинення дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення”, – пояснив Терехов.