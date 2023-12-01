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Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни

Економіка 15:23   01.12.2023
Олена Нагорна
Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни Фото: Василь Голосний

На сесії Харківської міськради 1 грудня депутати підтримали звільнення всіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати на період активних бойових дій, тобто з 24 лютого по 30 вересня 2022 року.

Про це йдеться в ухваленому проєкті рішення. Також про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.

За його словами, для окремих категорій орендарів пільга щодо звільнення від орендної плати діятиме і надалі.

“Для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав у ході обстрілів, ця пільга діятиме до припинення дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення”, – пояснив Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 15:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської міськради 1 грудня депутати підтримали звільнення всіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати на період активних бойових дій, тобто з 24 лютого по 30 вересня 2022 року.".