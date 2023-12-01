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Директор “Кулиничів” утретє став депутатом Харківської міськради

Політика 17:02   01.12.2023
Олена Нагорна
Директор “Кулиничів” утретє став депутатом Харківської міськради

У Харківській міськраді – новий депутат. Ним став Олександр Гудименко (фракція “Блок Кернеса – Успішний Харків”), засновник та директор ТОВ “Комбінат хлібопечення “Кулиничі”.

На пленарному засіданні сесії міськради 1 грудня таке рішення озвучила голова Харківської ТВК Олена Матвієнко.

За її словами, Ілона Хачатурян достроково склала депутатські повноваження за її особистою заявою, і наступним за черговістю кандидатом у депутати в єдиному виборчому списку від міської організації партії “Блок Кернеса – Успішний Харків” є Микита Мозговський. Проте 29 листопада він подав заяву до міськвиборчкому, що відмовляється від мандату. Наступним за черговістю кандидатом був саме Гудименко.

Як повідомляють у пресслужбі мерії, Гудименка введено до складу постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я.

За даними порталу “Чесно”, Гудименко втретє став депутатом міськради. У 2013 році він обирався від Партії регіонів, у 2015-му – від партії “Відродження”, а у 2020-му балотувався від політсили “Блок Кернеса – Успішний Харків”, але не пройшов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 17:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді – новий депутат. Ним став Олександр Гудименко (фракція “Блок Кернеса – Успішний Харків”), засновник та директор ТОВ “Комбінат хлібопечення “Кулиничі”.".