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«Город изменился» — Терехов про Харьков за три года большой войны

Общество 13:53   24.02.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Город изменился» — Терехов про Харьков за три года большой войны

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам, что за три года полномасштабного вторжения РФ в городе много разрушений критической инфраструктуры и жилых домов.

По словам мэра, Харьков в 2022 году и в 2025 – это разные города.

«И наша жизнь с вами разная, потому что война изменила нашу жизнь, жизнь каждого человека. И город, как живой организм, тоже изменился. Но главное – это дух. Тот несокрушимый дух, который есть в Харькове, он непобедим», — заявил Терехов.

Мэр также отметил, что Харьков продолжает поддерживать военных, и по его словам эта помощь будет длиться «пока не наступит справедливый мир».

«После этого нам потребуется сильная мощная армия, чтобы защищать нас», — сказал мэр.

Напомним, 24 февраля, в третью годовщину вторжения РФ в Украину, на станции метро «Исторический музей» в Харькове состоялся концерт-реквием.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 13:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам, что за три года полномасштабного вторжения РФ в городе много разрушений критической инфраструктуры и жилых домов.".