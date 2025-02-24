«Город изменился» — Терехов про Харьков за три года большой войны
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам, что за три года полномасштабного вторжения РФ в городе много разрушений критической инфраструктуры и жилых домов.
По словам мэра, Харьков в 2022 году и в 2025 – это разные города.
«И наша жизнь с вами разная, потому что война изменила нашу жизнь, жизнь каждого человека. И город, как живой организм, тоже изменился. Но главное – это дух. Тот несокрушимый дух, который есть в Харькове, он непобедим», — заявил Терехов.
Мэр также отметил, что Харьков продолжает поддерживать военных, и по его словам эта помощь будет длиться «пока не наступит справедливый мир».
«После этого нам потребуется сильная мощная армия, чтобы защищать нас», — сказал мэр.
Напомним, 24 февраля, в третью годовщину вторжения РФ в Украину, на станции метро «Исторический музей» в Харькове состоялся концерт-реквием.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 13:53;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам, что за три года полномасштабного вторжения РФ в городе много разрушений критической инфраструктуры и жилых домов.".