«Місто змінилося» – Терехов про Харків за три роки великої війни
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив журналістам, що за три роки повномасштабного вторгнення у місті є багато руйнацій критичної інфраструктури та житлових будинків.
За словами мера, Харків у 2022 році і у 2025 – це різні міста.
«І наше життя з вами різне, бо війна змінила наше життя, життя кожної людини. І місто, як живий організм, теж змінилося. Але головне – це дух. Той незламний дух, який є у Харкові, він непереможний», – заявив Терехов.
Міський голова також зазначив, що Харків продовжує підтримувати військових, і за його словами ця допомога триватиме «поки не настане справедливий мир».
«Після того нам потрібна буде сильна потужна армія, щоб захищати нас», – сказав мер.
Нагадаємо, 24 лютого, у треті роковини вторгнення РФ в Україну, на станції метро «Історичний музей» у Харкові відбувся концерт-реквієм.
Читайте також: «Люди на фронті за*лися» – парамедикиня з Харкова, яка пішла на війну в 19
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, війна, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Місто змінилося» – Терехов про Харків за три роки великої війни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 13:53;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив журналістам, що за три роки повномасштабного вторгнення у місті є багато руйнацій критичної інфраструктури та житлових будинків.".