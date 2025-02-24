«Місто змінилося» – Терехов про Харків за три роки великої війни

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив журналістам, що за три роки повномасштабного вторгнення у місті є багато руйнацій критичної інфраструктури та житлових будинків.

За словами мера, Харків у 2022 році і у 2025 – це різні міста.

«І наше життя з вами різне, бо війна змінила наше життя, життя кожної людини. І місто, як живий організм, теж змінилося. Але головне – це дух. Той незламний дух, який є у Харкові, він непереможний», – заявив Терехов.

Міський голова також зазначив, що Харків продовжує підтримувати військових, і за його словами ця допомога триватиме «поки не настане справедливий мир».

«Після того нам потрібна буде сильна потужна армія, щоб захищати нас», – сказав мер.

Нагадаємо, 24 лютого, у треті роковини вторгнення РФ в Україну, на станції метро «Історичний музей» у Харкові відбувся концерт-реквієм.