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Алею пам’яті на честь загиблих воїнів відкрили в Харкові (фото)

Суспільство 16:17   25.02.2025
Вікторія Яковенко
Алею пам’яті на честь загиблих воїнів відкрили в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

25 лютого в Кулиничах відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, повідомили в Харківській міськраді.

У церемонії взяли участь мер міста Ігор Терехов, рідні та близькі загиблих, їхні побратими, духовенство.

«Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто поклав своє життя, щоб ми могли жити у вільній, незалежній Україні. Відтепер і в Кулиничах є місце, куди можна прийти, схилити голову, згадати тих, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої країни. Я вдячний рідним, які виховали таких синів, вдячний побратимам, які продовжують їхню справу, вдячний усім, хто сьогодні тут, бо це дійсно важливо – пам’ятати і шанувати», – сказав Терехов.

На Алеї пам’яті встановлені стели з іменами полеглих героїв, додали у мерії. Там зазначили, що Алею створили з ініціативи родин загиблих.

Аллея памяти в Харькове
Фото: Харківська міськрада
Аллея памяти в Харькове
Фото: Харківська міськрада
Аллея памяти в Харькове
Фото: Харківська міськрада
Аллея памяти в Харькове
Фото: Харківська міськрада
аллея памяти в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 16:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 лютого в Кулиничах відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, повідомили в Харківській міськраді.".