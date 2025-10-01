Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)

Як передає МГ «Об’єктив», сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України відбулося урочисте відкриття Алеї пам’яті та вдячності в Холодногірському районі.

У заході брали участь педагоги, директори та учні ліцеїв, лідери учнівського самоврядування, представники райадміністрації. Присутні на урочистому відкритті висадили там дерева як символ пам’яті про полеглих захисників і захисниць.

Ця алея вшановує випускників закладів освіти, що загинули за незалежність та територіальну цілісність України під час повномасштабного вторгнення росіян.