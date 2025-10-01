Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)
Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)
Як передає МГ «Об’єктив», сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України відбулося урочисте відкриття Алеї пам’яті та вдячності в Холодногірському районі.
У заході брали участь педагоги, директори та учні ліцеїв, лідери учнівського самоврядування, представники райадміністрації. Присутні на урочистому відкритті висадили там дерева як символ пам’яті про полеглих захисників і захисниць.
Ця алея вшановує випускників закладів освіти, що загинули за незалежність та територіальну цілісність України під час повномасштабного вторгнення росіян.
Читайте також: Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аллея памяти, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 20:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Алею пам’яті відкрили у Харкові в День захисників і захисниць України (фото)".