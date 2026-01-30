В Харькове разыскали водителя, который сбил собаку и скрылся с места ДТП

Правоохранители нашли в Харькове водителя Daewoo, который сбил собаку и оставил ее на проезжей части.

«Вчера в сети распространилось сообщение о том, что водитель авто Daewoo совершил наезд на собаку, после чего оставил его прямо на проезжей части и уехал с места ДТП», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы говорят: рядом были неравнодушные горожане, которые сразу забрали собаку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Сейчас животному оказывают всю необходимую помощь.

Уже сегодня, 30 января, правоохранители разыскали водителя Daewoo. На него административные протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, которые привели к ДТП) и 122-4 (Оставление места ДТП) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

