У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП

Правоохоронці знайшли у Харкові водія Daewoo, який збив песика та залишив його на проїжджій частині.

«Учора в мережі поширився допис про те, що водій авто Daewoo здійснив наїзд на собаку, після чого залишив його просто на проїжджій частині та поїхав з місця ДТП», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи кажуть: поруч були небайдужі містяни, які одразу забрали собаку та відвезли його до ветеринарної клініки. Зараз тварині надають усю необхідну допомогу.

Вже сьогодні, 30 січня, правоохоронці розшукали водія Daewoo. На нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

