Live

У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП

Суспільство 15:21   30.01.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП Скриншот

Правоохоронці знайшли у Харкові водія Daewoo, який збив песика та залишив його на проїжджій частині.

«Учора в мережі поширився допис про те, що водій авто Daewoo здійснив наїзд на собаку, після чого залишив його просто на проїжджій частині та поїхав з місця ДТП», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи кажуть: поруч були небайдужі містяни, які одразу забрали собаку та відвезли його до ветеринарної клініки. Зараз тварині надають усю необхідну допомогу.

Вже сьогодні, 30 січня, правоохоронці розшукали водія Daewoo. На нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, поки країна продовжує потерпати від морозів та російських обстрілів, деякі харків’яни думають не тільки про те, як зігрітися самим, а й про те, як допомагати тваринкам. Мешканка Салтівки Єлизавета Лисенко робить «будиночки незламності» для котів. Але допомоги потребують не тільки мурчики. Яких птахів у місті варто підгодовувати, а яких ні, а також як зробити найпростішу годівницю – у репортажі МГ «Об’єктив».

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Можливо, БпЛА були оснащені Starlink: деталі про атаку на поїзд на Харківщині
Можливо, БпЛА були оснащені Starlink: деталі про атаку на поїзд на Харківщині
30.01.2026, 16:16
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹
30.01.2026, 12:41
Планував теракт у парку в Харкові: судитимуть жителя Високого – слідство
Планував теракт у парку в Харкові: судитимуть жителя Високого – слідство
30.01.2026, 13:11
Балістична ракета пошкодила склади американської компанії на Харківщині
Балістична ракета пошкодила склади американської компанії на Харківщині
30.01.2026, 14:09
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
30.01.2026, 14:44
Називав Харків «русским городом»: підозру вручили монаху УПЦ МП
Називав Харків «русским городом»: підозру вручили монаху УПЦ МП
30.01.2026, 14:00

Новини за темою:

30.01.2026
У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП
30.01.2026
Харківщина готується до сильних морозів: Синєгубов звернувся до жителів
30.01.2026
Називав Харків «русским городом»: підозру вручили монаху УПЦ МП
30.01.2026
Планував теракт у парку в Харкові: судитимуть жителя Високого – слідство
30.01.2026
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові розшукали водія, який збив собаку та втік з місця ДТП», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 15:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці знайшли у Харкові водія Daewoo, який збив песика та залишив його на проїжджій частині.".