РФ заявила про «оточення ЗСУ» на Харківщині: українські воїни спростували фейк

Фронт 12:41   18.11.2025
Вікторія Яковенко
РФ заявила про «оточення ЗСУ» на Харківщині: українські воїни спростували фейк Скриншот

Російські пропагандисти, зокрема Дмитро Кисельов, поширюють фейк про нібито оточення українських військових в районі села Подоли на Куп’янщині. Десятий армійський корпус ЗСУ спростував ці заяви.

«Російська пропаганда знову «вийшла на зв’язок» із паралельної реальності. Цього разу заявили, що нібито «зайняли лівий берег Куп’янська» і «оточили українські війська в районі Подолів». Сьогодні, 16 листопада, проводили зачистку свиноферми, бо була інформація, що тут знаходиться ворог. Свиноферму прочистили, всі підвали зачищені, ангари пройдені. Навколо також ліс пройшли, зачистили. Ворога не знайдено, інформація ІПСО», – зазначили українські воїни.

Відео: Десятий армійський корпус ЗСУ

Нагадаємо, раніше російська пропаганда запустила серію фейкових відео, згенерованих ШІ, про «повне оточення Куп’янська». Центр протидії дезінформації при РНБО України та голова ХОВА Олег Синєгубов спростували заяви ворога.

Читайте також: РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW

Автор: Вікторія Яковенко
