В РФ публікують фейкові відео про Куп’янськ: Синєгубов спростував заяви 📹

Російська пропаганда запустила у мережі «Тік-ток» серію фейкових відео, згенерованих ШІ, про «повне оточення Куп’янська». Центр протидії дезінформації при РНБО України та голова ХОВА Олег Синєгубов спростували заяви ворога.

«У роликах «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту. Ці ролики – фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака – фейкові «військові» неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на «я» замість правильного «у»)», – зазначили у ЦПД.

Синєгубов в етері нацмарафону підкреслив, що усі заяви росіян щодо оточення міста – неправдиві та сфальсифіковані.

«Ситуація важка, але повністю контрольована нашими ЗСУ. Як по Вовчанському так і по Куп’янському напрямках», – додав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, раніше ворожі телеграм-канали продовжували інформувати про «свої перемоги у Вовчанську». Однак в ОТУВ «Харків» спростували ці дані.