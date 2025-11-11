Live

В РФ публікують фейкові відео про Куп’янськ: Синєгубов спростував заяви 📹

Суспільство 15:27   11.11.2025
Вікторія Яковенко
В РФ публікують фейкові відео про Куп’янськ: Синєгубов спростував заяви 📹 Фото: ЦПД

Російська пропаганда запустила у мережі «Тік-ток» серію фейкових відео, згенерованих ШІ, про «повне оточення Куп’янська». Центр протидії дезінформації при РНБО України та голова ХОВА Олег Синєгубов спростували заяви ворога.

«У роликах «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту. Ці ролики – фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака – фейкові «військові» неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на «я» замість правильного «у»)», – зазначили у ЦПД.

Синєгубов в етері нацмарафону підкреслив, що усі заяви росіян щодо оточення міста – неправдиві та сфальсифіковані.

«Ситуація важка, але повністю контрольована нашими ЗСУ. Як по Вовчанському так і по Куп’янському напрямках», – додав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, раніше ворожі телеграм-канали продовжували інформувати про «свої перемоги у Вовчанську». Однак в ОТУВ «Харків» спростували ці дані.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У чоловіка в Харкові вкрали авто: підозрюють його знайомого
У чоловіка в Харкові вкрали авто: підозрюють його знайомого
11.11.2025, 16:14
Де видають безкоштовні гарячі обіди в Харкові: адреси
Де видають безкоштовні гарячі обіди в Харкові: адреси
11.11.2025, 12:33
Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю
Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю
11.11.2025, 12:08
Новини Харкова – головне за 11 листопада: чули вибух, Лозівщина без тепла
Новини Харкова – головне за 11 листопада: чули вибух, Лозівщина без тепла
11.11.2025, 14:27
Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків
Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків
11.11.2025, 10:37
Конфлікт переріс у різанину у Слобідському районі Харкова – чоловік помер
Конфлікт переріс у різанину у Слобідському районі Харкова – чоловік помер
11.11.2025, 11:45

Новини за темою:

11.11.2025
Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов (відео)
08.11.2025
Драпатий знову рятує Харківщину: огляд фронту
07.11.2025
«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД
05.11.2025
Синєгубов: Куп’янський напрямок – під повним контролем Сил оборони (відео)
05.11.2025
Дистанційне обстеження зруйнованого житла: чи запрацювало на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В РФ публікують фейкові відео про Куп’янськ: Синєгубов спростував заяви 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 15:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська пропаганда запустила у мережі «Тік-ток» серію фейкових відео, згенерованих ШІ, про «повне оточення Куп’янська».".