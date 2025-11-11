В РФ публікують фейкові відео про Куп’янськ: Синєгубов спростував заяви 📹
Російська пропаганда запустила у мережі «Тік-ток» серію фейкових відео, згенерованих ШІ, про «повне оточення Куп’янська». Центр протидії дезінформації при РНБО України та голова ХОВА Олег Синєгубов спростували заяви ворога.
«У роликах «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту. Ці ролики – фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака – фейкові «військові» неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на «я» замість правильного «у»)», – зазначили у ЦПД.
Синєгубов в етері нацмарафону підкреслив, що усі заяви росіян щодо оточення міста – неправдиві та сфальсифіковані.
«Ситуація важка, але повністю контрольована нашими ЗСУ. Як по Вовчанському так і по Куп’янському напрямках», – додав голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, раніше ворожі телеграм-канали продовжували інформувати про «свої перемоги у Вовчанську». Однак в ОТУВ «Харків» спростували ці дані.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: куп'янск, окружение, Олег Синегубов, пропаганда, фейк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «В РФ публікують фейкові відео про Куп’янськ: Синєгубов спростував заяви 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 15:27;