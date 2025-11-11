Live

В РФ публикуют фейковые видео о Купянске: Синегубов опроверг заявления 📹

Общество 15:27   11.11.2025
Виктория Яковенко
В РФ публикуют фейковые видео о Купянске: Синегубов опроверг заявления 📹 Фото: ЦПД

Российская пропаганда запустила в TikTok серию фейковых видео, сгенерированных ИИ, о «полном окружении Купянска». Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и глава ХОВА Олег Синегубов опровергли заявления врага.

«В роликах «бойцы ВСУ» говорят о «критической ситуации» на этом участке фронта. Эти ролики – фальшивка, созданная с помощью ИИ. Использование генеративных технологий легко распознать по неестественной мимике и шаблонному голосу. Еще один характерный признак — фейковые «военные» неправильно ставят ударение в слове Купянск (на «я» вместо правильного «у»)», — отметили в ЦПД.

Синегубов в эфире нацмарафона подчеркнул, что все заявления россиян об окружении города – неправдивые и сфальсифицированые.

«Ситуация трудная, но полностью контролируемая нашими ВСУ. Как по Волчанскому так и по Купянскому направлениям», — добавил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее вражеские Telegram-каналы продолжали информировать о «своих победах в Волчанске». Однако в ОТГВ «Харьков» опровергли эти данные.

Автор: Виктория Яковенко
