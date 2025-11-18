Live

РФ заявила об «окружении ВСУ» на Харьковщине: украинские воины опровергли фейк

Фронт 12:41   18.11.2025
Виктория Яковенко
Российские пропагандисты, в частности Дмитрий Киселев, распространяют фейк о якобы окружении украинских военных в районе села Подолы на Купянщине. Десятый армейский корпус ВСУ опроверг эти заявления.

«Российская пропаганда снова «вышла на связь» из параллельной реальности. На этот раз заявили, что якобы «заняли левый берег Купянска» и «окружили украинские войска в районе Подолов». Сегодня, 16 ноября, проводили зачистку свинофермы, потому что была информация, что там находится враг. Свиноферму прочистили, все подвалы зачищены, ангары пройдены. Вокруг лес прошли, зачистили. Враг не найден, информация ИПСО», — отметили украинские воины.

Напомним, ранее российская пропаганда запустила серию фейковых видео, сгенерированных ИИ, о «полном окружении Купянска». Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и глава ХОВА Олег Синегубов опровергли заявления врага.

Читайте также: РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW

