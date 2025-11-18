РФ заявляет об оккупации Двуречанского, Куриловки и Соболевки – анализ ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что не могут подтвердить информацию врага о том, что подразделения 9-го мотострелкового полка РФ оккупировали поселок Двуречанское на Великобурлукском направлении.

«Оценка российских проникновений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 ноября, показывают подразделения российского 9-го мотострелкового полка, которые поднимают флаг в центре Двуречанского (юго-восточнее Великого Бурлука. Это ISW оценивает как российскую миссию по инфильтрации, которая не изменила контроль над местностью или передним краем района боевых действий. ISW не может независимо подтвердить вероятный маршрут инфильтрации российских войск в Двуречанское», – уточнили эксперты.

Фейковой оказалась информация врага о продвижении на Купянском направлении. В частности, российский блогер утверждал, что ВС РФ захватили Куриловку и Соболевку.

«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 ноября, показывают, что украинские силы действуют в восточном Купянске — районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – добавили в Институте изучения войны.

Тем временем ситуация на других направлениях – без изменений.