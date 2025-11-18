РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що не можуть підтвердити інформацію ворога про те, що підрозділи 9-го мотострілецького полку РФ окупували селище Дворічанське на Великобурлуцькому напрямку.

“Оцінка російських проникнень: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 листопада, показують підрозділи російського 9-го мотострілецького полку, які піднімають прапор у центрі Дворічанського (на південному сході від Великого Бурлука). Це ISW оцінює як російську місію з інфільтрації, яка не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм району бойових дій. ISW не може самостійно перевірити ймовірний маршрут проникнення російських військ до Дворічанського”, – уточнили експерти.

Фейкова виявилася інформація ворога про просування на Куп’янському напрямку. Зокрема, російський блогер стверджував, що ЗС РФ захопили Курилівку та Соболівку.

“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 листопада, показують, що українські сили діють у східному Куп’янську – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – додали в Інституті вивчення війни.

Тим часом ситуація в інших напрямках – без змін.