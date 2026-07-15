Неякісне вугілля для лікарні на Харківщині: у розшуку – директор ТОВ

Правоохоронці вважають, що директор ТОВ із Києва вирішив нажитися на обігріві медзакладу в Люботині взимку під час війни.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні торік підприємець уклав із лікарнею в місті Люботин договір про закупівлю майже 100 тонн збагаченого та розсортованого кам’яного вугілля для обігріву медзакладу.

«Однак замість якісного палива, здатного підтримувати тепло в палатах, директор ТОВ поставив суміш із домішками уламків гірських порід. Судова експертиза підтвердила, що доставлений товар мав значно нижчу вологу та критично високу зольність, тобто вугілля не відповідало жодній технічній характеристиці, прописаній в угоді. Попри це підприємець склав, підписав та завірив печаткою видаткові накладні, на підставі яких замовник здійснив повну оплату за договором», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі з’ясували, що реальна ринкова вартість такого неякісного палива була значно нижчою. Таким чином лікарні завдано збитків на суму майже 600 тис. гривень.

«Цю різницю між фактично сплаченими бюджетними коштами та ринковою ціною директор підприємства забрав собі», – додали правоохоронці.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні у великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану), кажуть в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці уточнили, що з травня фігурант перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні іншого злочину.

«Письмову підозру вручено його сину. Правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення місцезнаходження чоловіка», – розповіли у прокуратурі.