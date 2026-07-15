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Операція “Джентльмени” на Харківщині: копи вилучили майже 28 кг канабісу

Події 11:50   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Операція “Джентльмени” на Харківщині: копи вилучили майже 28 кг канабісу

Про проміжні результати операції “Джентльмени” розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що головна мета операції – попередження, виявлення та припинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків.

Операція "Джентельмени" на Харківщині

Станом на 14 липня співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з територіальними підрозділами ГУНП в Харківській області в рамках кримінальних проваджень провели 74 санкціоновані обшуки. За результатами слідчих дій поліцейські вилучили 3620 кущів конопель, 747 кущів снодійного маку, майже 28 кілограмів канабісу, 800 грамів психотропних грибів, 245 грамів PVP, 65 грамів мефедрону та 33 пігулки LSD”, – уточнили в поліції.

Операція "Джентельмени" на Харківщині

Наразі затримано 12 підозрюваних. Усі вони перебувають під вартою.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проміжні результати операції “Джентльмени” розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.".