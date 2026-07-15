Операція “Джентльмени” на Харківщині: копи вилучили майже 28 кг канабісу

Про проміжні результати операції “Джентльмени” розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що головна мета операції – попередження, виявлення та припинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків.

“Станом на 14 липня співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з територіальними підрозділами ГУНП в Харківській області в рамках кримінальних проваджень провели 74 санкціоновані обшуки. За результатами слідчих дій поліцейські вилучили 3620 кущів конопель, 747 кущів снодійного маку, майже 28 кілограмів канабісу, 800 грамів психотропних грибів, 245 грамів PVP, 65 грамів мефедрону та 33 пігулки LSD”, – уточнили в поліції.

Наразі затримано 12 підозрюваних. Усі вони перебувають під вартою.