На Харківщині було 13 боїв – де важче, повідомив Генштаб

У ранковому зведенні 15 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 13 боєзіткнень, які були протягом минулої доби на Харківщині.

Так на півночі від Харкова було десять боїв біля Вільчі, Стариці, Лимана, Гранова та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили три штурми в районі Подолів та Шийківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

А також оновили дані про втрати ворога: