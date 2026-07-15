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На Харківщині було 13 боїв – де важче, повідомив Генштаб

Україна 08:05   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині було 13 боїв – де важче, повідомив Генштаб

У ранковому зведенні 15 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 13 боєзіткнень, які були протягом минулої доби на Харківщині.

Так на півночі від Харкова було десять боїв біля Вільчі, Стариці, Лимана, Гранова та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили три штурми в районі Подолів та Шийківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

А також оновили дані про втрати ворога:

Читайте також: Новини Харкова — головне 15 липня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 15 липня Генштаб ЗСУ поінформував про 13 боєзіткнень, які були протягом минулої доби на Харківщині.".