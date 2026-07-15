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До кінця липня в місті перекриватимуть частину проспекту Героїв Харкова

Суспільство 07:18   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До кінця липня в місті перекриватимуть частину проспекту Героїв Харкова

З 15 по 31 липня в Харкові частково перекриватимуть проспект Героїв Харкова, пишуть у пресслужбі мерії. 

Щодня з 09:00 до 16:00 у районі шляхопроводу на проспекті Лева Ландау у бік центру буде обмежений рух транспорту.

У Департаменті будівництва та дорожнього будівництва пояснили, що це пов’язано із необхідністю виконання поточного ремонту шляхопроводу. Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що з 8:00 до 17:00 15 липня обмежать рух транспорту по вул. Сонячний на ділянці вул. Єдності до вул. Амосова. Це пов’язано з необхідністю ремонту асфальтобетонного покриття дороги, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства. Пропуск транспорту організують вільною від ремонту смугою руху.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 15 по 31 липня в Харкові частково перекриватимуть проспект Героїв Харкова, пишуть у пресслужбі мерії. ".