Юная чемпионка Украины по кикбоксингу погибла из-за атаки РФ на Берестин
Стало известно имя погибшей в результате ракетных ударов по городу Берестин в ночь на 18 ноября.
«17-летняя чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку Карина Бахур умерла от ранений, которые получила во время ночной ракетной атаки РФ по Берестину. После первого удара семья уехала из дома, но вернулась через 40 минут. Второй «прилет» произошел рядом с их домом, рассказал отец девушки Виталий Бахур», – сообщили в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
19 ноября Карина должна была отправиться на кубок мира в Австрию, а 5 декабря праздновать свое 18-летие.
Напомним, РФ начала обстреливать Берестин накануне около 22:50. Сначала зафиксировали удары двумя «Искандерами». Приблизительно через час враг выпустил еще две ракеты, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Умерла 17-летняя девушка. Восемь человек, среди которых 16-летний парень, получили ранения. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс.
Читайте также: РФ заявила об «окружении ВСУ» на Харьковщине: украинские воины опровергли фейк
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Юная чемпионка Украины по кикбоксингу погибла из-за атаки РФ на Берестин», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 15:28;