Юная чемпионка Украины по кикбоксингу погибла из-за атаки РФ на Берестин

Общество 15:28   18.11.2025
Виктория Яковенко
Юная чемпионка Украины по кикбоксингу погибла из-за атаки РФ на Берестин Фото: департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета

Стало известно имя погибшей в результате ракетных ударов по городу Берестин в ночь на 18 ноября.

«17-летняя чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку Карина Бахур умерла от ранений, которые получила во время ночной ракетной атаки РФ по Берестину. После первого удара семья уехала из дома, но вернулась через 40 минут. Второй «прилет» произошел рядом с их домом, рассказал отец девушки Виталий Бахур», – сообщили в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

19 ноября Карина должна была отправиться на кубок мира в Австрию, а 5 декабря праздновать свое 18-летие.

Напомним, РФ начала обстреливать Берестин накануне около 22:50. Сначала зафиксировали удары двумя «Искандерами». Приблизительно через час враг выпустил еще две ракеты, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Умерла 17-летняя девушка. Восемь человек, среди которых 16-летний парень, получили ранения. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс.

Автор: Виктория Яковенко
