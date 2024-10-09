Харків’янка Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фридайвингу

З 2 по 13 жовтня у Греції проходить чемпіонат світу з фридайвінгу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.

З 2 по 13 жовтня в Греції проходить чемпіонат світу з фридайвингу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.

У змаганнях серед жінок в дисципліні FIM (вільне занурення) Катерина Садурська перемогла з результатом 95 м. Друге та третє місце посіли представниці США.

Садурська має боротися за медалі ще у двох дисциплінах.