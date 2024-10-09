Харків’янка Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фридайвингу
З 2 по 13 жовтня у Греції проходить чемпіонат світу з фридайвінгу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.
З 2 по 13 жовтня в Греції проходить чемпіонат світу з фридайвингу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.
У змаганнях серед жінок в дисципліні FIM (вільне занурення) Катерина Садурська перемогла з результатом 95 м. Друге та третє місце посіли представниці США.
Садурська має боротися за медалі ще у двох дисциплінах.
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- Категорії: Спорт, Україна, Харків; Теги: Катерина Садурская, фридайвинг, Харків, харьковчанка, чемпионат мира;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2 по 13 жовтня у Греції проходить чемпіонат світу з фридайвінгу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.".