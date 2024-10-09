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Харків’янка Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фридайвингу

Спорт 17:35   09.10.2024
Оксана Якушко
Харків’янка Катерина Садурська перемогла на чемпіонаті світу з фридайвингу

З 2 по 13 жовтня у Греції проходить чемпіонат світу з фридайвінгу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.

З 2 по 13 жовтня в Греції проходить чемпіонат світу з фридайвингу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.

У змаганнях серед жінок в дисципліні FIM (вільне занурення) Катерина Садурська перемогла з результатом 95 м. Друге та третє місце посіли представниці США.

Садурська має боротися за медалі ще у двох дисциплінах.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2 по 13 жовтня у Греції проходить чемпіонат світу з фридайвінгу CMAS, де змагаються 136 спортсменів із 44 країн, повідомила ХОВА.".