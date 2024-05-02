Харків’янка Садурська здобула три золоті медалі та встановила два рекорди
Фото: ХОВА
Харків’янка Катерина Садурська здобула три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу.
За даними ХОВА, змагання відбувалися у Греції з 27 по 29 квітня.
«Садурська перемогла в дисциплінах динаміка без ласт (DNF), динаміка в ластах (DYN mono) та динамічні бі-ласти (DYNBF). Крім того спортсменка встановила два рекорди України. За підсумками змагань Катерина Садурська з трьома золотими медалями виграла загальний залік серед жінок», – зазначили в ХОВА.
Сама ж Садурська у фейсбуці зазначила, що всі ці перемоги присвячує своїй країні та хороброму народу.
Загалом збірна України здобула на цьому Кубку світу три золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Катерина Садурська здобула три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу.".