Харків’янка Садурська здобула три золоті медалі та встановила два рекорди

Харків’янка Катерина Садурська здобула три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу.

За даними ХОВА, змагання відбувалися у Греції з 27 по 29 квітня.

«Садурська перемогла в дисциплінах динаміка без ласт (DNF), динаміка в ластах (DYN mono) та динамічні бі-ласти (DYNBF). Крім того спортсменка встановила два рекорди України. За підсумками змагань Катерина Садурська з трьома золотими медалями виграла загальний залік серед жінок», – зазначили в ХОВА.

Сама ж Садурська у фейсбуці зазначила, що всі ці перемоги присвячує своїй країні та хороброму народу.

Загалом збірна України здобула на цьому Кубку світу три золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.