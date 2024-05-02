Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
Фото: ХОВА
Харьковчанка Екатерина Садурская завоевала три золотые медали на Кубке мира по фридайвингу.
По данным ХОВА, соревнования проходили в Греции с 27 по 29 апреля.
«Садурская победила в дисциплинах динамика без ласт (DNF), динамика в ластах (DYN mono) и динамические би-ласты (DYNBF). Кроме того, спортсменка установила два рекорда Украины. По итогам соревнований Екатерина Садурская с тремя золотыми медалями выиграла общий зачет среди женщин», — отметили в ХОВА.
Сама же Садурская в Facebook отметила, что все эти победы посвящает своей стране и храброму народу.
В общем сборная Украины получила на этом Кубке мира три золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: золото, медали, рекорд, садурская, фридайвинг, харьковчанка, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка Екатерина Садурская завоевала три золотые медали на Кубке мира по фридайвингу.".