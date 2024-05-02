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Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда

Общество 11:17   02.05.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда Фото: ХОВА

Харьковчанка Екатерина Садурская завоевала три золотые медали на Кубке мира по фридайвингу.

По данным ХОВА, соревнования проходили в Греции с 27 по 29 апреля.

«Садурская победила в дисциплинах динамика без ласт (DNF), динамика в ластах (DYN mono) и динамические би-ласты (DYNBF). Кроме того, спортсменка установила два рекорда Украины. По итогам соревнований Екатерина Садурская с тремя золотыми медалями выиграла общий зачет среди женщин», — отметили в ХОВА.

Сама же Садурская в Facebook отметила, что все эти победы посвящает своей стране и храброму народу.

В общем сборная Украины получила на этом Кубке мира три золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:17;

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